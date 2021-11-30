Ростех планирует начать создание парашюта дня многоразовой ракеты в 2022 году

Работы по созданию парашютной системы для возвращаемых ступеней космических ракет намечены на 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».

На сегодняшний день в России ведется разработка метановой ракеты «Амур» с возвращаемой ступенью. Она сможет выводить на орбиту до 10,5 тонны полезного груза.

«Холдинг начнет НИР по созданию парашютной системы для возвращаемых ступеней космических ракет уже в 2022 году. По ее итогам будет составлено техническое задание для соответствующей опытно-конструкторской работы», — сказал источник ТАСС в «Технодинамике».

Многоразовые ступени космических ракет стали одним из главных трендов ракетостроения по всему миру. Американские аппараты Falcon и New Shepard ими. Европа и Китай также разрабатывают многоразовые ракеты.