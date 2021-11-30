Байден запутался в произношении названия штамма коронавируса «Омикрон»

Президент США Джо Байден выступил с заявлением на тему распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Однако вместо верного названия мутации он произнес «омникрон».

Глава Белого дома отметил, что новый штамм действительно вызывает обеспокоенность, но не является причиной для паники. Он добавил, что медицина в США находится на достаточно высоком уровне и сможет справиться с вирусом.

Многие обратили внимание на оговорку Байдена, однако сам президент словно не придал этому значения. После допущенной ошибки он не попытался исправить ситуацию, а лишь спокойно продолжил выступление.

Байден регулярно делает ошибки в словах и попадает в неудобные ситуации, из-за чего становится объектом для шуток в соцсетях. Этот раз тоже не стал исключением.

«Ну что вы пристали к дедушке», — призвал пользователь Telegram.

«Ну хоть не Оксимирон», — посмеялся комментатор.

«Или омномном», — добавил другой.

Некоторые предположили, что Байден сам не понял допущенной ошибки. Не исключено, что американский лидер действительно не знает правильного произношения названия штамма «Омикрон».