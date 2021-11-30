Рогозин указал на хамское отношение генсека НАТО Столтенберга к России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о намерениях блока предотвратить любую «агрессию России». Подобные заявления являются хамством, считает гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Столтенберг также подчеркнул, что военному блоку необходимо продемонстрировать России, что он един как никогда. По мнению генсека, это отобьет якобы имеющееся у Москвы желание напасть на страны альянса. Рогозин напомнил, что в свое время занимал должность постоянного представителя России при НАТО. По его словам, тогда ни один американский чиновник не мог позволить себе подобные высказывания, об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Когда я в 2008-2011 годах возглавлял в Брюсселе постоянное представительство России при НАТО, ни одному натовскому чиновнику не приходило в голову произносить нечто подобное в наш адрес», — сообщил гендиректор Роскосмоса.

Рогозин подчеркнул, что в последнее время риторика бюрократов НАТО «изменилась катастрофически». Сейчас они позволяют себе регулярно хамить, а также настраивают другие страны на агрессивный тон по отношению к России.