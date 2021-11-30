Новые трудовые гарантии для работников с детьми начали действовать в России

Законы о дополнительных гарантиях трудовых прав затрагивают работников с детьми и лиц, ухаживающих за людьми с инвалидностью I группы. Они вступают в силу 30 ноября.

Первый закон предполагает повышение с пяти до 14 лет возраст детей, при котором их родителей-одиночек нельзя привлекать без согласия к сверхурочной работе. Аналогичное правило распространяется на семьи, в которых один родитель трудится вахтовым методом, а также на сотрудников, воспитывающих трех и более детей.

Второй закон затрагивает работников, ухаживающих за инвалидами I группы. Теперь они относятся к списку лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения зарплаты в удобное для них время. Продолжительность такого отпуска составляет до 14 календарных дней.

Соответствующие законопроекты 9 ноября приняла Госдума в третьем чтении, а уже 19 ноября их утвердил президент России Владимир Путин. Авторами инициативы стали вице-спикер Совфеда Галина Карелова, глава комитета верхней палаты парламента по социальной политике Инна Святенко и ее заместитель Мохмад Ахмадов.