СБУ проводит проверку в связи с информацией о попытке захвата власти на Украине

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело о подготовке государственного переворота. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о планирующемся госперевороте в стране, который, по его мнению, может совершиться 1 декабря. Украинский лидер также предположил, что к этому может быть причастен бизнесмен Ринат Ахметов.

«Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти», — указано на сайте СБУ.

Ранее украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский раскритиковал Зеленского за высказывания о захвате власти. По мнению эксперта, президент Украины поставил себя в смешное положение.