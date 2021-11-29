Госдеп не считает карательной мерой отъезд 54 российских дипломатов из-за просрочки визы

Вашингтон призывает не воспринимать предстоящий в 2022 году отъезд 54 резидентов российского посольства из США как высылку или карательную меру. Такое заявление сделала заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Джалина Портер.

Представитель Государственного департамента утверждает, что США выдвигают российским дипломатам якобы такие же требования, какие РФ предъявляет американским. Портер также обратила внимание, что Вашингтон планирует продолжать диалог с Москвой по вопросам получения виз.

«Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», — заявила Джалина Портер на брифинге.

Накануне российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что 54 российских дипломата с семьями до середины следующего года будут обязаны покинуть США. Вынужденный отъезд объясняется тем, что американская сторона отказывается продлевать визы представителям РФ.