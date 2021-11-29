Захарова указала на ангажированность ЕС в вопросах Украины

Евросоюз должен объективно оценивать ситуацию на Украине и не торопиться с заявлениями, которые могут нанести ущерб процессу мирного урегулирования конфликта на востоке страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Евросоюз ранее неодобрительно отнесся к подписанию указа президента России Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса. Более того, евробюрократы потребовали отменить распоряжение российского лидера.

«Ознакомились с упомянутым заявлением ЕС. Для нас оно не стало неожиданностью. К сожалению, за прошедшие с начала конфликта на Украине годы ЕС не единожды демонстрировал политическую ангажированность и предвзятость, солидаризуясь с киевскими властями и закрывая глаза на их нежелание выполнять минский «Комплекс мер», ущемление законных прав и интересов неукраиноязычного населения страны», — отметила Захарова.

Она добавила, что подобными действиями Брюссель не помогает в политическом урегулировании обстановки на Украине. Представитель МИД РФ напомнила, что власти соседнего государства уже семь лет удерживают экономическую, транспортную и энергетическую блокаду Донбасса. Однако ЕС никак не реагирует на данный факт.