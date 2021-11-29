Порядка 56 тысяч крымчан остались без электричества из-за мощного урагана

Ураганный ветер в Республике Крым оставил без электроэнергии почти 56 тысяч жителей. В результате разгула стихии в Ялте пострадали четыре человека, сообщили власти полуострова.

Три человека получили травмы из-за обрушившихся деревьев, один человек пострадал от сорванной ветром антенны. Мэр Ялты Янина Павленко призвала всех жителей города не отводить детей в школы и детсады из-за непогоды. Градоначальник также посоветовала всем бизнесменам по возможности перевести работников на дистанционный формат 30 ноября.

«К ликвидации последствий непогоды привлечено необходимое количество специалистов и соответствующей техники, чтобы в кратчайшие сроки устранить все неполадки», — заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в соцсети.

Главное управление МЧС России по региону ранее сообщало о надвигающихся сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с. Непогода прогнозируется в Крыму на протяжении двух дней — 29 и 30 ноября.