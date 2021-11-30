Вассерман объяснил, почему Россию пока не беспокоит задержка сертификации «СП – 2»

Именно Евросоюз и Германия, где уже складывается катастрофическая ситуация, больше всего пострадают из-за отказа сертифицировать «Северный поток – 2», в то время как на России эта задержка сильно не отразится.

Такое мнение в эфире интернет-канала «АТО Донецк» высказал депутат Государственной думы, известный публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, по словам которого нынешний резкий рост цен на газ в Западной Европе и стал результатом задержки сертификации нового российского газопровода, и чем дальше будет откладываться запуск «Северного потока – 2» в работу, тем тяжелее будет ситуация.

«Отказ от второй очереди «Северного потока» обернется для Западной Европы экономическим разорением. Собственно, газ на спотовом рынке, на рынке биржевых спекуляций, подорожал, потому что в очередной раз затянулась сертификация второй очереди «Северного потока». И понятно, что чем дольше будут её затягивать, тем больше будет проблем у потребителей», — заявил Вассерман.

России, по его словам, задержка с запуском «Северного потока – 2» проблем практически не доставит, так как резко вырос спрос, а соответственно и цены, на газ на рынках Южной и Юго-Восточной Азии. Поэтому Россия сейчас на полную мощность эксплуатирует свой газопровод «Сила Сибири», и возможно она начнет строить вторую очередь газопровода на этом направлении.

ФБА «Экономика сегодня» /

А практически весь свой сжиженный природный газ (СПГ) из месторождений в Северном Ледовитом океане Россия направляет на индийский рынок, добавил Вассерман.

«Конечно, перевозка СПГ обходится в несколько раз дороже, чем перекачка того же количества газа по трубам. И соответственно прощупывается почва для строительства газопровода через Афганистан, — отметил эксперт. — Но там пока слишком неспокойно, чтобы строить долгосрочные планы, но все же цена газа на южно-азиатских рынках такова, что полностью компенсирует даже расходы на его транспортировку в сжиженном виде».

Наиболее катастрофическая ситуация из-за дефицита газа и его резкого подорожания нынешней осенью сейчас складывается в Западной Европе, напомнил Вассерман, Например, многим производствам в Германии уже сейчас не по карману оплачивать газ по ценам, установившимся на спотовых биржах.

«Германию пока выручают поставки по уже имеющемуся «Северному потоку», а также по другим вспомогательным магистралям, таким, как газопровод «Ямал-Европа» через Польшу, но это на пределе возможного», — предупредил эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Поэтому, по его словам, дальнейшее затягивание сертификации «Северного потока – 2» и его ввода в эксплуатацию в первую очередь бьет по самой Западной Европе, и России пока можно не предпринимать по этому поводу каких-то резких мер, заключил Анатолий Вассерман.