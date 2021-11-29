Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) установили в столице государства памятник российским инструкторам. Данный жест является почетным признанием их усилий в стране, считает журналист Александр Цыганов.

Благодаря помощи россиян национальная армия ЦАР (FACA) смогла ликвидировать угрозу конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и восстановить порядок в стране. По мнению Цыганова, успешное завершение миссии отечественных инструкторов в республике показало странам всего мира качество и потенциал подготовки российских войск, передает Федеральное агентство новостей.

«Это почетное признание тех усилий, которые приложили российские специалисты для того, чтобы в ЦАР сохранился нормальный демократический строй. Они спасли страну от госпереворота», — считает журналист.

При этом российские инструкторы всего за несколько месяцев смогли добиться в республике того, с чем не справились специалисты многопрофильной комплексной миссии ООН за почти десять лет. По словам Цыганова, причина заключается в том, что миротворцы не были намерены помогать жителям ЦАР.