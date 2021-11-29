Активисты движения «Поколение Z» высоко оценили меры поддержки российской молодежи

Участники движения «Поколение Z», победившие на конкурсах проектов Росмолодежи, поделились впечатлениями от соревнований и рассказали о своих проектах. Об этом рассказали в пресс-службе молодежного движения.

Михаил Б. впервые стал участником Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов». Он выиграл грант на создание своего историко-культурного просветительского проекта «ИгроИнгрия» и рассказал об эмоциях.

«Надо сказать, что я впервые принимал участие во всероссийской форумной кампании, это новый опыт для меня, новые полезные знакомства и связи, а также ряд возможностей, о существовании которых я просто не знал раньше», — ответил Михаил.

Павел С. в октябре 2021 года стал победителем во Всероссийском конкурсе молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи в рамках форума «Байкал». За это он получил грант на создание проекта «Мастерская уличного искусства "Art Gatchina"». По его словам, теперь необходимо отдать все силы на его реализацию.