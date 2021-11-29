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Телеведущий Норкин повеселил гостей «Место встречи» анекдотом про слабовидящего человека

Общество
Телеведущий Норкин повеселил гостей «Место встречи» анекдотом про слабовидящего человека

Телеведущий Андрей Норкин развеселил гостей программы «Место встречи» искрометным анекдотом. Шутка была посвящена человеку с плохим зрением.

Участники шоу обсуждают актуальные вопросы, которые касаются политической повестки. Однако программа отличается юмористическим характером благодаря регулярным шуткам Норкина. Неоднократно он заканчивал шоу шуткой на злободневную тему.

В недавней передаче журналист решил порадовать гостей анекдотом про слабовидящего человека, который планировал сходить в магазин за очками.

«— Какие планы на день?

— В оптику пойду за очками.

— А потом?

— А потом видно будет», — пошутил Норкин и удивил зрителей оптимизмом.

Очередная колкость телеведущего буквально «взорвала» зал. Участники встретили колкость Норкина смехом и овациями.

Стоит отметить, что шутки Норкина являются визитной карточкой «Место встречи». Неоднократно телеведущий рассказывал анекдоты, героями которых были публичные личности и политики. Журналист говорил колкости про мэра Киева Виталий Кличко и президента Украины Владимира Зеленского. Также звучал анекдот, участником которого стал российский лидер Владимир Путин.

Телеканал «360» ранее информировал, что Андрей Норкин назвал Россию самой благородной и щедрой страной. По его словам, российская сторона помогает другим государствам с поставками газа.

#анекдот #норкин #место встречи