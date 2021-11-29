Телеведущий Норкин повеселил гостей «Место встречи» анекдотом про слабовидящего человека

Телеведущий Андрей Норкин развеселил гостей программы «Место встречи» искрометным анекдотом. Шутка была посвящена человеку с плохим зрением.

Участники шоу обсуждают актуальные вопросы, которые касаются политической повестки. Однако программа отличается юмористическим характером благодаря регулярным шуткам Норкина. Неоднократно он заканчивал шоу шуткой на злободневную тему.

В недавней передаче журналист решил порадовать гостей анекдотом про слабовидящего человека, который планировал сходить в магазин за очками.

«— Какие планы на день? — В оптику пойду за очками. — А потом? — А потом видно будет», — пошутил Норкин и удивил зрителей оптимизмом.

Очередная колкость телеведущего буквально «взорвала» зал. Участники встретили колкость Норкина смехом и овациями.

Стоит отметить, что шутки Норкина являются визитной карточкой «Место встречи». Неоднократно телеведущий рассказывал анекдоты, героями которых были публичные личности и политики. Журналист говорил колкости про мэра Киева Виталий Кличко и президента Украины Владимира Зеленского. Также звучал анекдот, участником которого стал российский лидер Владимир Путин.

Телеканал «360» ранее информировал, что Андрей Норкин назвал Россию самой благородной и щедрой страной. По его словам, российская сторона помогает другим государствам с поставками газа.