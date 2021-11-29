Кедми рассказал, что на Украине сала не хватает даже сотрудникам СБУ

Украина, которая на момент распада Советского Союза имела развитое сельское хозяйство и мощный промышленный потенциал, что делало ее одной из богатейших союзных республик, сейчас входит в число беднейших стран Европы.

Об этом, рассуждая в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» об ухудшении экономической ситуации на Украине, заявил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.

В качестве иллюстрации к данной теме Кедми рассказал о необычной ситуации, когда к нему, возглавлявшему тогда израильскую службу «Натив», обратились сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) с просьбой привезти им сала.

По словам политолога, на Украину, где образовался дефицит сала, этот продукт приходилось провозить в багаже сотрудников спецслужбы по десять килограммов.

А сейчас, добавил Кедми, на Украине сложилась похожая ситуация с углем. Страна, обладающая богатыми залежами этого полезного ископаемого, тем не менее вынуждена покупать ресурс у Соединенных Штатов.

«Как можно довести страну, экспортирующую уголь, до того, что она с флагами встречает корабль, который привез им немножко уголька из Америки?», — удивился эксперт.

Prt Scr youtube.com / Россия 24

Напомним, ранее Яков Кедми прокомментировал многочисленные публикации в западной прессе о якобы готовящемся «российском вторжении» на Украину, назвав происходящее политическим давлением. Также израильский политолог напомнил, что и Киев, и Запад ранее неоднократно предсказывали наступление России, однако эти прогнозы так ни разу и не сбылись.