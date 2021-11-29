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Кедми рассказал, что на Украине сала не хватает даже сотрудникам СБУ

Ближнее зарубежье
Кедми рассказал, что на Украине сала не хватает даже сотрудникам СБУ

Украина, которая на момент распада Советского Союза имела развитое сельское хозяйство и мощный промышленный потенциал, что делало ее одной из богатейших союзных республик, сейчас входит в число беднейших стран Европы.

Об этом, рассуждая в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» об ухудшении экономической ситуации на Украине, заявил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.

В качестве иллюстрации к данной теме Кедми рассказал о необычной ситуации, когда к нему, возглавлявшему тогда израильскую службу «Натив», обратились сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) с просьбой привезти им сала.

По словам политолога, на Украину, где образовался дефицит сала, этот продукт приходилось провозить в багаже сотрудников спецслужбы по десять килограммов.

А сейчас, добавил Кедми, на Украине сложилась похожая ситуация с углем. Страна, обладающая богатыми залежами этого полезного ископаемого, тем не менее вынуждена покупать ресурс у Соединенных Штатов.

«Как можно довести страну, экспортирующую уголь, до того, что она с флагами встречает корабль, который привез им немножко уголька из Америки?», — удивился эксперт.

Кедми рассказал, что на Украине сала не хватает даже сотрудникам СБУ
Prt Scr youtube.com  / Россия 24

Напомним, ранее Яков Кедми прокомментировал многочисленные публикации в западной прессе о якобы готовящемся «российском вторжении» на Украину, назвав происходящее политическим давлением. Также израильский политолог напомнил, что и Киев, и Запад ранее неоднократно предсказывали наступление России, однако эти прогнозы так ни разу и не сбылись.

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