Открытие памятника генералу Российской империи Комаровскому состоялось в Орловской области

В Урицком районе Орловской области состоялось торжественное открытие мемориального сквера и памятника генералу Российской империи Е. Ф. Комаровскому. Мероприятие провели в день 252-летия первого командира Отдельного корпуса внутренней стражи.

Открытие состоялось в селе Городище. Место выбрано не случайно: именно здесь располагалось имение Комаровского, в котором он и провел остаток жизни после выхода на пенсию.

Во время церемонии представители областной администрации поблагодарили сотрудников Росгвардии за внесенный вклад в сохранение исторической памяти при возведении мемориального сквера, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Также отмечается, что в этом месте ранее был установлен памятник советским воинам, освобождавшим Городище от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.