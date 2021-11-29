Замглавы Совбеза Медведев считает недопустимой изоляцию иностранцев в России

Россия нуждается в дополнительных мерах, которые позволят иностранным гражданам лучше адаптироваться. Об этом заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик выступал на совещании, которое посвящено проблемам реализации миграционной политики. По его словам, властям следует исключить изоляцию приезжих, как это происходит в других странах.

«Нельзя допускать их изоляции, как это, к сожалению, происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов, а примеров такого рода анклавов в мире предостаточно, и все они являются рассадниками преступности», — отметил замглавы Совбеза.

Медведев добавил, что организованные этнические группировки представляют опасность для государства. Это провоцирует всплеск преступности и конфликты, которые основаны на национальной почве.