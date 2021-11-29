Ставропольский пенсионер отравил грибами 17-летнюю соседку и ее мать

В Ставропольском крае внезапно скончалась 17-летняя девушка, а ее мать попала в больницу с сильным отравлением. Сотрудники местного СК установили, что накануне трагедии их угощал грибами 73-летний сосед.

Несчастный случай произошел в Левокумском округе Ставропольского края. В конце октября этого года 73-летний пенсионер собрал грибы, которыми позднее угостил соседок — 17-летнюю девушку и ее мать. Однако после еды родственницы стали плохо себя чувствовать.

Медики оперативно доставили пострадавших в больницу с признаками сильного отравления. Несмотря на комплекс реанимационных действий, врачам не удалось спасти девушку.

После произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По данному факту будет проведена проверка, направленная на установление точных причин и обстоятельств трагедии. Расследование продолжается.