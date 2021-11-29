Sohu: неожиданная реакция НАТО на «вторжение» России на Украину обескуражила Киев

Неожиданный ответ НАТО на ложные сообщения о маневрах российской армии вблизи украинских границ спустил Киев с небес на землю. На это обратили внимание эксперты китайского издания Sohu.

Ранее в западной прессе все чаще стали появляться опасения по поводу якобы готовящегося «вторжения» России на Украину. Киевские власти решили обернуть ситуацию в свою пользу, призвав Запад оказать ему всестороннюю поддержку.

«Украина начала раздувать историю о “российской угрозе” не из-за страха перед военной угрозой, а по совершенно иным мотивам. В Киеве надеются, что западные страны окажут ему поддержку и предложат членство в НАТО», — приводит содержание статьи издание «ПолитРоссия».

facebook.com / Міністерство оборони України

Китайские аналитики убеждены, что истерия по поводу военной атаки со стороны России искусственно раздута — если Киев таким образом пытается добиться членства в Альянсе, то западные страны пытаются оказать информационное давление на Москву.

Впрочем, в этой «игре» Украине отводится лишь роль пешки, о чем не так давно четко дало понять руководство НАТО. Последнее напомнило, что правила коллективной безопасности распространяются лишь на членов организации, которым Киев не является.

«Украина не колеблясь пошла на провокации в отношении России, но ответная реакция НАТО ввергла ее в полнейшее отчаяние», — констатировали в Sohu.

По словам обозревателей, такой ответ фактически вычеркнул Украину из сферы защиты НАТО и серьезно пошатнул ее геополитические позиции. Альянс показал, что не хочет быть втянут в «бессмысленный конфликт с Россией», а потому пытается сохранить дистанцию по отношению к Киеву, резюмировали аналитики.