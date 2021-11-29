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Политолог Кедми назвал российский кокс спасением для экономики Украины

Политика
Политолог Кедми назвал российский кокс спасением для экономики Украины

Россия продолжает поставку кокса на Украине, чем не дает промышленности страны загнуться. Об этом заявил политолог Яков Кедми.

Экс-глава спецслужбы «Натив» рассказал, что Киев подталкивает себя к катастрофическим последствиям. Однако Россия не пользуется моментом, чтобы ускорить крах Украины, а вместо этого продолжает поддерживать экономический сектор соседнего государства.

Кедми уточнил, что речь идет о каменноугольном коксе. Москва не прекратила поставки ресурса на Украину, несмотря на обострение в отношениях между сторонами.

«Она (Россия. — Прим. ред.) не дает возможности украинскому промышленному сектору загнуться, ведь в таком случае сталелитейной промышленности больше не будет, а это последний инструмент для выживания, который там остался. Не нужно поторапливать, ведь естественное развитие событий имеет место быть, и украинцам никуда от этого не деться» , — подчернкул политолог.

Телеканал «360» ранее информировал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил выступить посредником для встречи российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Анкара готова продолжить обсуждение этого вопроса со сторонами.

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