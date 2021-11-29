Политолог Кедми назвал российский кокс спасением для экономики Украины

Россия продолжает поставку кокса на Украине, чем не дает промышленности страны загнуться. Об этом заявил политолог Яков Кедми.

Экс-глава спецслужбы «Натив» рассказал, что Киев подталкивает себя к катастрофическим последствиям. Однако Россия не пользуется моментом, чтобы ускорить крах Украины, а вместо этого продолжает поддерживать экономический сектор соседнего государства.

Кедми уточнил, что речь идет о каменноугольном коксе. Москва не прекратила поставки ресурса на Украину, несмотря на обострение в отношениях между сторонами.

«Она (Россия. — Прим. ред.) не дает возможности украинскому промышленному сектору загнуться, ведь в таком случае сталелитейной промышленности больше не будет, а это последний инструмент для выживания, который там остался. Не нужно поторапливать, ведь естественное развитие событий имеет место быть, и украинцам никуда от этого не деться» , — подчернкул политолог.

Телеканал «360» ранее информировал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил выступить посредником для встречи российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Анкара готова продолжить обсуждение этого вопроса со сторонами.