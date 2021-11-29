Около 20% жалоб на поведение американских полицейских связаны с применением чрезмерной силы

Эксперты Фонда борьбы с репрессиями, основанного предпринимателем Евгением Пригожиным, проанализировали научные данные о работе полицейских департаментов США. Под прицел исследователей попали такие критерии, как полицейский произвол, жалобы на правоохранителей и многие другие.

В опубликованном ФБР отчете эксперты обращают внимание, что около 50% полицейских способны «закрыть глаза» на неправомерные действия своих коллег. Также исследование показало, что каждый четвертый правоохранитель хотя бы раз становился свидетелем притеснений афроамериканцев со стороны стражей порядка из-за цвета кожи, сообщает ФАН

Также специалисты отметили, что порядка 20% от общего числа претензий к работе правоохранителей связаны с применением офицерами чрезмерной силы. Из всего обилия жалоб в некоторых регионах США лишь 0,19% имеют последствия в виде реальных дисциплинарных наказаний, что в несколько десятков раз меньше, чем в среднем по стране.

Кроме того, правозащитники ФБР приводят статистику, согласно которой США занимают лидирующие позиции в рейтинге стран по числу убийств мирных граждан полицейскими на 10 млн населения. Предположительно, данный показатель связан с низким уровнем подготовки кадров: офицеру необходимо пройти всего 21 неделю обучения, чтобы получить допуск до патрулирования улиц, что минимум в десять раз меньше, чем в других развитых странах.