Юрист: дело «Мотор Сич» будет иметь для Украины далеко идущие последствия

Китайские инвесторы украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич» обратились с иском в Гаагский суд, и предстоящее разбирательство грозит Украине серьезными неприятностями.

Об этом в беседе с информационным агентством «ПолитРоссия» рассказал юрист-международник Николай Топорнин.

Ранее стало известно, что китайская компания Beijing Skyrizon, инвестировавшая в 2015 году средства в производящий авиационные двигатели завод «Мотор Сич», который затем был национализирован Киевом по решению СНБО, намерена добиваться справедливости в Гаагском арбитраже.

«Мы всегда соблюдали законы и правила в нашей деятельности. Мы решительно выступаем против жестокого поведения украинского правительства, которое злоупотребляет концепцией национальной безопасности, путает правильное и неправильное, политизирует нормальную экономическую и торговую практику, злоупотребляет государственной властью и необоснованно подавляет китайские предприятия», – заявили в Beijing Skyrizon.

Как говорится в иске, с которым группа китайских инвесторов обратилась в суд, их убытки из-за действий украинских властей за пять лет составили более 4,5 миллиарда долларов.

Комментируя ситуацию, доцент МГИМО, кандидат юридических наук Николай Топорнин заявил, что для Украины судебный процесс в Гаагском арбитраже станет серьезной проблемой, так как правосудие в подобных делах как правило оказывается на стороне владельцев предприятий, интересы и права которых были нарушены указом властей о национализации.

«Подобную национализацию не поддерживают, даже если ее оправдывают какими-то благими намерениями. Государство может понести убытки. На примере с судебными делами РФ мы несколько раз такое видели, и никаких исключений для Украины делаться не будет», — напомнил юрист.

mon.gov.ua / Сайт министерства образования и науки Украины

Украинские власти, судя по тому как развивается ситуация, не думают и не хотят думать на эту тему, добавил Топорнин.

«Им это было бы невыгодно: обращать в свою собственность предприятие и выплачивать миллиарды долларов за это. Но коммерческий арбитраж – это не политическое разбирательство. На данный момент, я думаю, что украинскому государству будет сложно бороться», — считает эксперт.

Сам факт судебного разбирательства нанесет властям Украины серьезный политический урон, так как действия Киева не будут одобрены Евросоюзом, в который страна так хочет вступить.

Партнеры по европейскому взаимодействию могут косо посмотреть на национализацию предприятия, в которое иностранные инвесторы уже вложили миллиарды долларов.

«Украина сейчас пытается попасть в Европейский союз, а там такие номера, очевидно, не проходят. Все это несет деловые, политические и дипломатические потери», — подчеркнул юрист.

И тем более, по его словам, суд с бывшими китайскими партнерами негативно повлияет на репутацию украинской промышленности, так как действия Киева отпугнуть потенциальных иностранных инвесторов.

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Трудно понять, почему Киев так легкомысленно относится к данной ситуации, удивился Топорнин в заключение беседы. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский в последнее время ведет себя достаточно своеобразно и его действия порой не поддаются классической логике.