Сатановский рассказал, что думает о заявлении полковника ВСУ о бегстве армии РФ

Политолог Евгений Сатановский резко раскритиковал заявление полковника запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петра Недзельского о том, что российская армия «побежит» при первых признаках сопротивления. По словам эксперта, утверждение военного не имеет ничего общего с реальностью.

Ранее Недзельский напомнил, что в ходе Второй мировой войны на стороне гитлеровской коалиции воевало более миллиона русских солдат, что, по его мнению, доказывает их «трусливость».

«Мы можем сказать россиянам: вы самая трусливая нация! Если россиянам дать отпор, они побегут. Болтовня о “русском солдате”, “русском Ваньке” — это говорильня! В Российской империи деградировала вся популяция, и солдаты там сгнили. Мы-то защищаем свой дом, своих детей и родину, а они что, они захватчики!» — заявил он в эфире YouTube-канала «Апостроф».

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

Сатановский обратил внимание, что на Украине как бывшие, так и действующие политики и военные регулярно делают беспочвенные заявления. Причем в большинстве случаев они касаются России. В качестве примера политолог также привел предложение экс-главы МИД Владимира Огрызко угрожать Москве ракетными ударами по городам, находящимся в пределах досягаемости украинских войск.

«Как комментировать заявление экс-полковника ВСУ о том, как они разгромят российскую армию, как она будет уничтожена и станет бежать? Просто катастрофа. Иногда у меня ощущение, что украинские политики, действующие и отставные, говорят какие-то вещи, не приходя в сознание. А украинские военные, видимо, сильно злоупотребляют горилкой. Закусывать, в конце концов, надо», — возмутился Сатановский в эфире «Вести FM».

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Кроме того, Сатановский высмеял убежденность украинского лидера Владимира Зеленского в том, что против него готовится государственный переворот 1-2 декабря. По мнению политолога, обсуждение такого сценария ведется на фоне ложных сообщений о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину.

«Идея, что его свергнут непременно 1 декабря, с указанием фамилии конкретного олигарха, который его будет свергать, и что на его границе, где почему-то оказались Смоленская и Брянская области РФ, концентрируются немыслимые танковые колонны, которые вот-вот в конном строю займут Полтаву... Развожу руками. Это уже выходит за рамки чего угодно», — подытожил Сатановский.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с «Политикой Сегодня» заявил, что в Киеве сильно заблуждаются насчет превосходства украинских военных над российскими.