Депутат Рады Рабинович заявил о возможном исчезновении Украины через десять лет

Украина исчезнет через десять лет из-за катастрофического уровня смертности. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Политик прокомментировал доклад ООН по смертности в разных странах. Украина занимает лидирующие позиции в этом списке. Согласно данным доклада, около 30% граждан умирают в возрасте 65 лет. По словам Рабиновича, этих украинцев еще можно было спасти, однако в стране полностью уничтожено право на лечение.

«Население Украины уменьшилось до 35 миллионов человек. Таким образом, мы уничтожим Украину в ближайшие 10 лет», — возмутился политик.

Рабинович добавил, что сейчас не на территории страны работают около трех млн граждан. Кроме того, это число растет. Плюс ко всему, на Украине показатель рождаемости достиг исторического минимума.

«Только за первое полугодие 2021 года численность населения Украины сократилась на 205 тысяч человек. Если такие темпы будут сохраняться, за 10 лет Украины вообще не станет», — спрогнозировал Рабинович.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил о планах президента Украины Владимира Зеленского ввести в стране военное положение на два месяца, передает телеканал «360». По словам экс-парламентария, подобные меры нужны, чтобы контролировать СМИ.