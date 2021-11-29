Глава Крыма Аксенов сообщил о возобновлении действия льгот в общественном транспорте

Действие льгот будет возобновлено в общественном транспорте, сообщает Глава Крыма Аксенов.

Ограничения на льготный проезд в общественном транспорте были введены в связи с пандемией коронавируса, чтобы снизить количество контактов между жителями полуострова. Сейчас, когда заболеваемость несколько снизилась, есть все возможности для возобновления действия социальных карт льготников.

В последнее время оперативный штаб России обсуждает введение новых ограничений в связи с появлением штамма коронавируса «Омикрон». Новый вариант инфекции был впервые обнаружен в Южно-Африканской Республике. К сегодняшнему дню зафиксированы случаи заражения во многих странах Европы.