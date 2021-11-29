Замглавы МИД Грушко усомнился в возможном возвращении представительства России при НАТО

Россия вряд ли вернет представительство при НАТО. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Дипломат отвечал на вопросы по время дискуссии на площадке клуба «Владай». По его словам, ситуация развивается таким образом, что Москва не вернет представительство в Альянс.

«Когда Российской Федерации был послан сигнал о том, что дипломатическое присутствие здесь абсолютно неуместно, что нормальной дипломатической жизни не будет, нам не оставили иного решения», — добавил замглавы МИД.

Ранее стало известно, что Россия приостановила работа представительства при организации и информбюро НАТО в стране. Сейчас сторонам для контактов необходимо обращаться к послу РФ в Бельгии.