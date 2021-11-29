Режим повышенной готовности ввели в Крыму из-за урагана

Сложные погодные условия в связи с прохождением фронтальных разделов ожидаются в Крыму, предупреждает главное управление МЧС России по республике.

Ведомство ввело режим повышенной готовности в Крыму. Причиной стал ураган, который пришел с Турции. В период с 29 по 30 ноября в Крыму ожидается усиление порывов ветра до 25 м/c. Местами пройдут сильные дожди.

«Мы находимся в режиме повышенной готовности и наши сотрудники готовы к отражению возможных последствий», — приводит слова Главного управления МЧС России по Республике Крым издание DailyStorm.

Очень сильные осадки более 30 мм пройдут в южных, центральных и восточных районах полуострова. В горных районах осадки будут переходить в снег, а ветер усилится до 28 м/с.