Военный эксперт, главный редактор издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко спрогнозировал, кто может стать следующим президентом Украины в случае поражения Владимира Зеленского на грядущих выборах. По его словам, одержать победу мог бы глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Так Коротченко в эфире программы «60 минут» прокомментировал стремительно падающие рейтинги действующего украинского лидера, на фоне которых многие эксперты заявляют о его потенциальном проигрыше в будущей президентской кампании 2024 года.
С начала сентября рейтинг Зеленского снизился на 10%. На момент проведения опроса социологической группы «Рейтинг» (с 4 по 9 ноября) отдать свой голос за украинского лидера готовы были 21,8% респондентов. При этом 65% опрошенных выразили неудовлетворенность деятельностью главы государства.
Более того, на днях Зеленский заявил, что пока не принял решение по поводу выдвижения на второй президентский срок. По его словам, он определится позднее, опираясь на мнение своей семьи и исходя из поддержки общества.
«Я не принял это решение, это правда. Я точно не решаю этот вопрос, решать будет общество. Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции, это точно. Это будет связано с поддержкой личности, моей личности народом Украины», — отметил он.
Впрочем, Коротченко убежден, что у Зеленского не осталось шансов на переизбрание, поскольку украинский лидер успел разочаровать не только свой электорат, но и олигархов. Об этом, в частности, свидетельствует конфликт президента с бизнесменом Ринатом Ахметовым, которого Зеленский обвинил в причастности к готовящемуся госперевороту 1-2 декабря.
Придерживаясь того же политического курса, что и предшественник Петр Порошенко, Зеленский рискует привести Украину в состояние Афганистана — то есть к статусу брошенной американской колонии, констатировал Коротченко.
Возможность выбраться из этой ситуации у Киева появится только в том случае, если на будущих выборах президента победит «достойный политик», к примеру, глава ДНР Денис Пушилин. После его прихода к власти «Украина забудет о русофобии и войдет в тройственный союз славянских государств», резюмировал Коротченко.