Военный эксперт, главный редактор издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко спрогнозировал, кто может стать следующим президентом Украины в случае поражения Владимира Зеленского на грядущих выборах. По его словам, одержать победу мог бы глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Так Коротченко в эфире программы «60 минут» прокомментировал стремительно падающие рейтинги действующего украинского лидера, на фоне которых многие эксперты заявляют о его потенциальном проигрыше в будущей президентской кампании 2024 года.

С начала сентября рейтинг Зеленского снизился на 10%. На момент проведения опроса социологической группы «Рейтинг» (с 4 по 9 ноября) отдать свой голос за украинского лидера готовы были 21,8% респондентов. При этом 65% опрошенных выразили неудовлетворенность деятельностью главы государства.

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Более того, на днях Зеленский заявил, что пока не принял решение по поводу выдвижения на второй президентский срок. По его словам, он определится позднее, опираясь на мнение своей семьи и исходя из поддержки общества.

«Я не принял это решение, это правда. Я точно не решаю этот вопрос, решать будет общество. Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции, это точно. Это будет связано с поддержкой личности, моей личности народом Украины», — отметил он.

Впрочем, Коротченко убежден, что у Зеленского не осталось шансов на переизбрание, поскольку украинский лидер успел разочаровать не только свой электорат, но и олигархов. Об этом, в частности, свидетельствует конфликт президента с бизнесменом Ринатом Ахметовым, которого Зеленский обвинил в причастности к готовящемуся госперевороту 1-2 декабря.

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Придерживаясь того же политического курса, что и предшественник Петр Порошенко, Зеленский рискует привести Украину в состояние Афганистана — то есть к статусу брошенной американской колонии, констатировал Коротченко.

Возможность выбраться из этой ситуации у Киева появится только в том случае, если на будущих выборах президента победит «достойный политик», к примеру, глава ДНР Денис Пушилин. После его прихода к власти «Украина забудет о русофобии и войдет в тройственный союз славянских государств», резюмировал Коротченко.