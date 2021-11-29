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Постпред России при ОЗХО Шульгин заверил, что Москва дала Западу полную информацию по Навальному

Политика
Постпред России при ОЗХО Шульгин заверил, что Москва дала Западу полную информацию по Навальному

Запад получил исчерпывающую информацию по делу блогера Алексея Навального. Об этом сказал постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

Москва опросила 230 свидетелей и провела 64 экспертизы по этому вопросу, рассказал дипломат на 26-й сессии Конференции государств — участников ОЗХО. Она проходит с 29 ноября по 3 декабря.

«Нас спрашивали: какие шаги вы предпринимали, что вы делали? 230 свидетелей опросили, тех, кто контактировал с Навальным, тех, кто сопровождал его, 64 биохимических экспертизы провели, массу предметов изъяли, в том числе, для проведения следственного анализа», — сообщил Александр Шульгин.

По его словам, российские специалисты не нашли следов органофосфорного соединения в анализах, взятых у Навального. Также не выявлено вмешательство посторонних.

Блогеру стало плохо 20 августа, когда он летел на самолете из Томска. Его положили в больницу в Омске, а затем перевели в Берлин. Медики не нашли в моче и крови следов яда.

#навальный #озхо #шульгин