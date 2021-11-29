Мураховский оценил эффективность «защитных козырьков» на российских танках

Современным российским танкам не нужна дополнительная защита от беспилотных летательных аппаратов турецкого производства Bayraktar, или от американских переносных ракетных комплексов Javelin.

Об этом заявил военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя появившиеся в ряде иностранных СМИ сообщения о том, что на башни российских танков Т-72устанавливаются специальные «защитные козырьки».

По мнению западных журналистов, сопроводивших свои сообщения фотографиями и видеороликами, эти «защитные козырьки» необходимы для того, чтобы обезопасить российские боевые машины от противотанковых ракетных комплексов Javelin и турецких беспилотников Bayraktar.

Однако, как отметил Виктор Мураховский, ни те, ни другие образцы западных вооружений, поступившие в распоряжение ВСУ, не представляют для российских танков серьезной угрозы, так как Вооруженные силы РФ обладают мощными системами ПВО (противовоздушной обороны).

Заявления западных журналистов военный эксперт назвал сомнительными, отметив, что в современных реалиях при встрече с вражескими силами нет смысла возлагать большие надежды на «защитные козырьки».

«Только развитая комплексная интегрированная и эшелонированная система ПВО, РЭБ и всех видов боевого обеспечения способна создать полноценную защиту танков от БЛА», — приводит слова эксперта издание «Газета.Ru».

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Для защиты танков в условиях боя, по словам Мураховского, наиболее эффективным средством являются дымовые гранаты 902Б «Туча», которые могут скрыть бронетехнику практически от любых систем противника.

С этим утверждением согласен и эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков, который также указал на то, что турецкие беспилотники Bayraktar являются «медленной и заметной целью» для российских систем ПВО.