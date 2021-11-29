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Политолог Погребинский назвал украинское правительство сумасшедшим домом

Политика
Политолог Погребинский назвал украинское правительство сумасшедшим домом

Украинский президент Владимир Зеленский боится своего бедственного положения, поэтому говорит о грядущем госпереворте. Ситуацию проанализировал украинский политолог Михаил Погребинский.

В первую очередь обстановку в стране нагнетает сам президент, подчеркнул эксперт.

«Ему сейчас очень плохо. А раз плохо, значит, надо найти какую-то возможность консолидировать вокруг себя даже оппонентов. Как это сделать? Надо убедить всех, что на нас вот-вот нападут, чтобы все сплотились вокруг лидера нации. Отсюда заявления и про госпереворот, и про "врага у ворот"», — раскрыл правду Погребинский в интервью изданию «Бизнес Online».

Совсем недавно Владимир Зеленский заявлял о «нападении» на Украину извне, теперь же говорит о госперевороте. Это свидетельствует о том, что украинское руководство — это сумасшедший дом.

Украинский президент 26 ноября во время пресс-марафона сказал, что бизнесмен и самый богатый человек страны Ринат Ахметов будет причастен к государственному перевороту и смене главы государства, информирует телеканал «360». По словам Зеленского, он получил «агентурную и звуковую информацию» об обсуждении подобного плана между некими украинцами и россиянами. Украинский лидер считает, что госпереворот произойдет уже 1 декабря.

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