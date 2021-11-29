«Шаг за шагом». Эстония может наступить на литовские «грабли» в отношениях с Китаем

Эстония может вслед за Литвой лишиться дипломатических отношений с Китаем. Местный депутат Мадис Миллинг заявил, что Таллин должен «шаг за шагом» двигаться к признанию Тайваня и налаживанию двусторонних отношений, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По словам народного избранника, начать стоит с открытия представительства частично признанного государства в Эстонии. К слову, именно так в середине ноября поступил и Вильнюс, чем вызвал «резкое недовольство в Китае».

После этого Пекин понизил уровень дипотношений с прибалтийской республикой до уровня поверенных в делах. Власти КНР подчеркнули, что таким образом Литва нарушила взятые на себя политические обязательства, закрепленные в коммюнике.

pixabay.com /

26 ноября Китай официально направил Литве дипломатическую ноту об изменении названия китайской дипмиссии в Вильнюсе на представительство КНР в Литве. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал такое решение законной контрмерой в ответ на «нанесенный ущерб суверенитету Китая».

Впрочем, эстонский депутат указал, что Таллин не должен оказаться в положении Литвы. А для этого, по его словам, необходимо развивать отношения с Пекином без спешки.

29 ноября делегация эстонских, латвийских и литовских посетила Тайбэй, где представители стран Балтии будут участвовать в Открытом парламентском форуме 2-3 декабря. Эстонию на мероприятии будет представлять депутат парламента Юри Яансон из фракции Партии реформ. При этом Китай выступает против того, чтобы страны, у которых налажены с дипотношения с Пекином, осуществляли политические контакты с Тайванем.