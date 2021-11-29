В Самаре ценник на ритуальные услуги поднялся до 150 тысяч рублей

Цена на ритуальные услуги в Самаре выросла до 150 тысяч рублей. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Причиной стало резкое увеличении цены на строительные материалы, в том числе на древесину и ГСМ. Из-за этого владельцы частных похоронных бюро оказались вынуждены существенно увеличить стоимость своих услуг.

Стоит отметить, что при таких высоких ценах место на муниципальных кладбищах предоставляется бесплатно. Помимо этого, региональные власти уже заявили, что выделяют на похороны субсидию в размере 6424,98 рублей. Однако родственники покойника смогут использовать данные средства только для оформления документов, покупки гроба и транспортировки тела на кладбище.

Рытье могилы в этот перечень не входит, более того, самостоятельно этим заниматься запрещено. На каждом кладбище есть специальные рабочие, которые и копают могилы. Цена вопроса — 30 тысяч рублей.

Ранее в Бурятии прошел конкурс по скоростному рытью могил. Участники конкурса должны были вырыть могилу длинной 1,5 метра. Победители соревнования получили денежные призы.