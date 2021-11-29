Хазин пояснил, почему Западная Европа оказалась в ловушке перед «Газпромом»

Причина возникновения в Европе нынешнего газового кризиса кроется в тех самых новых законах, которые в свое время принял сам Евросоюз.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил экономист и политолог Михаил Хазин, по мнению которого позиция России является гораздо более сильной, чем позиция коллективного Запада, переживающего кризисы долларовой экономики и либеральных элит.

Западные либеральные элиты не в состоянии предложить народу ничего конструктивного, поэтому они ужесточают базовые принципы, демонстрируя нежелание уступать власть и уходить.

В качестве примера этих процессов Хазин напомнил о радикальной либерализации газового рынка в Европе, где акцент был сделан на свободном выборе поставщиков и спотовом ценообразовании.

Таким образом сам Брюссель целенаправленно разрушил систему, долгосрочных контрактов с оговоренными заранее объемами поставок и формулой цены, которая благополучно функционировала много лет. В результате биржевые цены на газ из-за спекуляций резко выросли до рекордных значений, а потребители оказались перед угрозой физического дефицита газа.

«Если они хотят беситься, то пусть бесятся. Им же будет хуже. Газ не пойдет в Западную Европу. Они полностью разрушили систему, которая работала. В результате цены выросли, а газа стало меньше», — объясняет эксперт.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Ни Россия, ни «Газпром» не несут никакой ответственности за газовый кризис, который переживает Европа, так как объемы поставок российского газа полностью соответствует заключенным ранее контрактам. Если европейцы хотят получать из России больше голубого топлива, им придется подписать новые контракты, но с учетом произошедших либеральных трансформаций рынка энергоносителей и на соответствующих условиях.

«Все говорят: Россия не поставляет газ. Но по их же законам Россия не может поставлять не законтрактованный газ. Ребята, подписывайте контракт, платите бешеные деньги, которые вы сами придумали. Мы вам продавали газ по 350 долларов за тысячу кубометров, а то и дешевле. А вы захотели покупать его по 1200», — подчеркнул Хазин.

«Газпром» мог бы увеличить поставки газа европейским потребителям, если бы был запущен в эксплуатацию новый газопровод «Северный поток – 2», так как остальные маршруты поставщику невыгодны. Как заявили ранее эксперты, если новое правительство Германии продолжит усиливать давление на новый газопровод, ему придется выплатить десятки миллиардов евро по судебным искам европейских акционеров данного правительства, в число которых входит и немецкий бизнес.