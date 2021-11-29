Спор «Новой газеты» и «Конкорда» обернулся победой юристов Пригожина

Юристы бизнесмена Евгения Пригожина одержали победу в споре с «Новой газетой» по делу о статье про лингвиста Ирину Левонтину.

Издание «Новая газета» дополнило материал ответом «Конкорда», в котором была выражена позиция юристов бизнесмена Евгения Пригожина по поводу статьи об Ирине Левонтиной. Таким образом журналисты выполнили законное требование предпринимателя, сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

«Юридическая служба компании «Конкорд» приветствует исполнение законного требования Евгения Викторовича – публикации нашей позиции в «Новой газете». Теперь материал действительно подан объективно и соответствует действительности», — сказано в сообщении.

Юристы предпринимателя также подчеркнули, что с уважением относятся к готовности «Новой газеты» публиковать разные позиции. Они выразили надежду на то, что в будущем СМИ будут проверять поступающую к ним информацию на достоверность, а также соблюдать российское законодательство и нормы профессиональной этики.

Недавно «Новая газета» опубликовала статью об Ирине Левонтиной, в которой допустила ряд искажений и неточностей. В связи с этим юридическая служба компании «Конкорд» направила в редакцию письмо, в котором описала и документально подтвердила объективную картину судебного процесса, а также отразила собственную точку зрения.