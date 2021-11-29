Политолог Золотарев назвал внутренние проблемы причиной сокращения населения Украины

Отсутствие возможностей для развития на Украине и внутренние проблемы страны заставляют граждан массово покидать государство. Таким мнением поделился киевский политолог Андрей Золотарев.

Организация Объединенных Наций обнародовала аналитическую справку под названием «Демографические процессы». Представители ООН сделали для Украины неутешительный прогноз. По словам экспертов, население страны к 2050 году сократиться до 35 миллионов. Согласно последней переписи, которая прошла в 2021 году, на территории Украины проживали 48 миллионов человек.

«Она (Украина. — Прим. ред.) становится государством массовой эвакуации населения. Отсутствие возможности найти работу, социальных лифтов, безопасности, нормального здравоохранения, толкают людей на выезд за рубеж. Это провоцирует рост миграции», — отметил Золотарев в интервью «ПолитЭксперту».

Политолог напомнил, что перепись населения в стране не проводилась уже 20 лет. Эксперты ООН могут только сделать предположения о реальных демографических проблемах Украины.

«Есть подозрения, что если провести очередную перепись, то ее результаты станут политически токсичными для власти», — сказал эксперт.

Как стало известно ранее, сенатор Алексей Пушков предрек Украине блеклое будущее из-за сокращения численности населения. Так он отреагировал на доклад ООН о демографических проблемах украинского государства.