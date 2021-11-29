Замглавы МИД Рябков: Россия примет ответные меры после высылки дипломатов из США

Россия примет ответные меры в случае высылки своих дипломатов из Соединенных Штатов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Порядка 27 семи сотрудников дипведомства покинут Вашингтон 30 января 2022 года. Столько же уедут 30 июня.

«Мы предупредили американцев, что во избежание дальнейшего сокращения персонала здесь, мы не можем не отвечать», — отметил Рябков.

Также дипломат призвал Вашингтон остановить деятельность с высылкой российских представителей.

Ранее Сергей Рябков высказался о работе над встречей президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. По словам дипломата, подготовка находится на продвинутой стадии.