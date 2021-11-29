Житель Курской области въехал в супермаркет с шашкой на лошади

В Курской области задержали мужчину, который въехал в супермаркет с шашкой на лошади. Об этом сообщила пресс-служба МВД региона.

Сотрудники магазина не оценили поступок лихого гусара и вызвали полицию.

«К моменту приезда полицейских мужчина на лошади находился возле магазина. По внешним признакам был в состоянии опьянения, но от освидетельствования отказался. Вел себя агрессивно. Его доставили в отдел полиции для установления личности и обстоятельств происшествия», — отметили в пресс-службе.

Свой поступок всадник объяснил тем, что лошадь нужно было обязательно покормить, более того, ему захотелось предоставить «боевому товарищу» право выбора из всего ассортимента магазина.

Сейчас мужчина задержан, на него составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, изъятую шашку отправили на экспертизу. Правоохранительные органы уточнили, что голодная лошадь добралась до дома самостоятельно.

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