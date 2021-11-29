Медведев назвал кризис на границе Польши и Белоруссии одним из самых тяжелых в Европе

Ситуация на белорусско-польской границе является одним из самых тяжелых миграционных кризисов в Европе. Об этом заявил заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик выступал на совещании о проблемах реализации миграционной политики РФ и повышения ее эффективности. По его словам, на границе Белоруссии и Польши разыгралась «миграционная драма».

«Это без преувеличения один из самых тяжелых миграционных кризисов в Европе, который может иметь глобальные последствия», — заметил Медведев.

Замглавы Совбеза добавил, что последствия после инцидента трудно представить.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны обсудили ситуацию на границе с Польшей.