Куликов рассказал, почему загнанный в угол Зеленский стал сильно нервничать

Украинский президент Владимир Зеленский во время прошедшей в минувшую пятницу, 26 ноября, пресс-конференции выглядел очень нервным, загнанным в угол и испуганным, то есть выглядел человеком, которому очень страшно.

Такое мнение в эфире радиостанции «Вести ФМ» высказал политолог и радиоведущий Дмитрий Куликов, комментируя заявление Зеленского о том, что у него есть информация о якобы готовящемся в стране к 1 декабря государственном перевороте.

На то, что украинский президент чувствует себя загнанным в угол и сильно напуганным, по словам Куликова, указывает, с одной стороны, вся та чушь, которой Зеленский заполнял паузы.

«С другой стороны, видишь, 1 миллиард долларов как бы россияне с как бы представителями Украины как бы говорят о перевороте, в котором должен участвовать, – кстати, в качестве кого? – Ринат Ахметов, — добавил политолог. — Очень все это смешно и трагично, потому что вот это все и является имитацией власти на Украине».

И эта имитация власти, по словам Куликова, является ширмой для самых разных процессов – кто-то под ее прикрытием «пилит» деньги, а кто-то заключает какие-то союзы.

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Также Дмитрий Куликов добавил, что пресс-конференция Зеленского стала финалом, после которого нынешний украинский президент уже не поднимется.

Напомним, состоявшаяся 26 ноября пресс-конференция Владимира Зеленского была посвящена половине его президентского срока – «экватору». Общение Зеленского с журналистами длилось более пяти часов и отличалось от предыдущей пресс-конференции, напряженной обстановкой и острыми вопросами