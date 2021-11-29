Песков заявил, что дальнейшие меры по омикрон-штамму COVID-19 будут зависеть от мнения ученых

Выработка дальнейших шагов по новому омикрон-штамму коронавируса будет учитывать целый ряд факторов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, меры по борьбе с омикрон-штаммом COVID-19, в том числе, будут вырабатываться с учетом мнения специалистов. Они определят степень заразности нового варианта коронавируса.

«Это будет зависеть от тех выводов, которые сделают ученые о том, насколько заразен этот штамм, какие могут быть последствия, сколько имеющийся арсенал вакцин способен страховать от инфицирования и от тяжелого течения болезни», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Песков подчеркнул, что ученые по всему миру пытаются определить степень опасности омикрон-штамма. Правительственный штаб анализирует имеющуюся информацию, что позволило своевременно принять меры по закрытию ряда направлений на въезд в Россию.