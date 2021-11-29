Экс-глава МИД России Иванов заявил о провале экономической политики Горбачева перед развалом СССР

Советский Союз распался из-за проблем внутри страны. К такому заключению пришел бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов.

По словам эксперта, первый президент СССР Михаил Горбачев, хоть и был популярным, потерял поддержку народа. Это произошло из-за пустых полок в магазинах и провальной социально-экономической политики.

«У нас фактически не было сформулировано, по крайней мере я этого не видел и не слышал, четкого плана перехода от стопроцентной централизованной советской экономики к рыночной. Произошел стихийный обвал, который привел к тому, к чему привел», — сказал Игорь Иванов изданию «Коммерсантъ».

Ранее стало известно, что компенсация гражданам, которые потеряли советские вклады, отложена на год. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает телеканал «360».