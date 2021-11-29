Портал Lenta.ru опровергло публикацию фейка об отказе Саратовской области от помощи Москвы

Представители федерального издания Lenta.ru подтвердили факт распространения ложной информации об отказе Саратова от помощи федерального центра на сайте-клоне. Об этом сообщили сотрудники вышеуказанного медиа.

«Новость появилась не на официальном сайте Lenta.ru, а на сайте, почти идентичном ему, со схожим URL-адресом. Сейчас ссылка на эту новость ведет на стартовую страницу Lenta.ru, но с содержимым заметки можно ознакомиться с помощью веб-архивов», — прокомментировали сотрудники СМИ.

Уточним, что на недостоверность новости указывает тот факт, что ранее сами саратовские власти не делали никаких заявлений по вопросу отказа от помощи федерального центра. Обычно такие сообщения публикуются на сайте правительства региона.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уже обратился в правоохранительные органы по факту предоставления ложной информации.

Сама новость не получила распространения в СМИ. Многие издания, в том числе федеральные, опубликовали только опровержение информации.

Ранее руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов рассказал о возможном мошенничестве через фейки от лица СМИ. По словам специалиста, новостные сайты часто используют мошенники. Однако их задача не атаковать само издание, а заставить пользователя перейти по сторонним ссылкам, где его уже действительно обманывают.