«Шантаж и лесть». Как Сербия выдала снисходительность России по газу за личную заслугу

Сербии удалось сэкономить не менее €1 млрд благодаря выгодному газовому соглашению с Россией. Об этом заявил президент республики Александр Вучич, пообещавший и впредь добиваться для Белграда самой низкой цены на российское топливо в Европе без учета стран СНГ.
25 ноября президент России Владимир Путин и его сербский коллега договорились сохранить прежнюю стоимость газа в размере $270 за тысячу кубометров на следующие полгода. Это как минимум втрое ниже текущих биржевых цен в Европе, где топливо оценивается в $1000 за тысячу кубометров.
«Мы договорились о нефтяной формуле, которая не всегда выглядела так привлекательно, как сегодня. Это формула, которая при цене нефти в $82-83 за баррель позволяет платить около $270-275 за одну тысячу кубометров газа. <…> Это экономия для всех граждан Сербии не €300 млн, это минимум €1 млрд, включая все валютные операции, это стратегический вопрос для страны», — подчеркнул Вучич в эфире телеканала Pink.
Сербский лидер выразил «бесконечную благодарность» Путину за уважение интересов Белграда. По его мнению, назначить подобную цену на более длительный срок президенту РФ было крайне непросто, поскольку другие «возмутились бы». К примеру, Германия сейчас «борется за цену в $500», констатировал Вучич.
«Вы хоть понимаете, что цены составляют от €650 до €1200 за одну тысячу кубометров, а мы платим 270?» — задался вопросом глава республики.
В беседе с «Политикой Сегодня» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько обратил внимание, что снижение цены на российское топливо обеспечил вовсе не Вучич. Россия бы в любом случае пришла к компромиссному решению для Сербии.
«Но Вучич подает это как свою личную заслугу. С таким же успехом он мог бы сказать, что завтра солнце взойдет и что он договорился с Путиным, чтобы это солнце взошло. Вучич просто имитирует бурную деятельность, в реальности же все это можно было бы обсудить профильными ведомствами и договориться без встречи между президентами», — убежден политолог.
Впрочем, нынешние договоренности являются лишь временной мерой и будут действовать до тех пор, пока страны не заключат новое долгосрочное соглашение. Хотя и в этом случае президент Сербии рассчитывает на «исключительные» условия.
«Что касается цены на газ по истечении шести месяцев — ничего, я поеду с новым визитом. Это вопросы, которые не решаются по телефону, три часа продолжался мой разговор с Путиным», — напомнил сербский лидер.
Однако еще месяц назад риторика Вучича была совершенно иной. В середине октября президент назвал «неприемлемой» названную Россией стоимость газа — с 2022 года Белград мог бы покупать одну тысячу кубометров российского топлива за $790.
«Кто это будет оплачивать, кто будет платить за это?» — сетовал Вучич.
Он обещался добиться иной формулы расчета газа на переговорах с Путиным: чтобы цена на 70% определялась по нефтяной формуле, а 30% — по биржевой стоимости, а не наоборот.
«Тогда бы цена для нас была $510 долларов. Но мы и это не можем оплачивать, даже это», — признался Вучич.
Такую резкую смену настроений сербского лидера Безпалько назвал неудачной попыткой проводить политику кнута и пряника.
«Действия Вучича напоминают, с одной стороны, шантаж, с другой — лесть. Это очень похоже на политику кнута и пряника, но со стороны более слабого политика и государства», — указал собеседник издания.
К счастью для сербов, накануне встречи с Вучичем Владимир Путин заверил, что стороны смогут договориться и найти такое решение, которое будет «безусловно приемлемо для наших сербских друзей». Судя по тому, что цена оказалась еще ниже, чем озвученная сербским президентом в октябре, стоимость газа в новом соглашении на 100% основана на нефтяной привязке, передает «Коммерсантъ».
А вот останется ли цена для Белграда на прежнем уровне спустя полгода — покажет время. Безпалько не исключил, что в случае ухудшения ситуации на рынке стоимость российского топлива может быть и увеличена.
Ранее Вучич заявил, что США пытаются политическими методами выдавить Россию с европейского газового рынка. При этом самой Европе не хватает 70 млрд кубометров природного топлива, из них 55 млрд кубометров должны проходить через «Северный поток — 2».