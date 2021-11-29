«Шантаж и лесть». Как Сербия выдала снисходительность России по газу за личную заслугу

Сербии удалось сэкономить не менее €1 млрд благодаря выгодному газовому соглашению с Россией. Об этом заявил президент республики Александр Вучич, пообещавший и впредь добиваться для Белграда самой низкой цены на российское топливо в Европе без учета стран СНГ.

25 ноября президент России Владимир Путин и его сербский коллега договорились сохранить прежнюю стоимость газа в размере $270 за тысячу кубометров на следующие полгода. Это как минимум втрое ниже текущих биржевых цен в Европе, где топливо оценивается в $1000 за тысячу кубометров.

«Мы договорились о нефтяной формуле, которая не всегда выглядела так привлекательно, как сегодня. Это формула, которая при цене нефти в $82-83 за баррель позволяет платить около $270-275 за одну тысячу кубометров газа. <…> Это экономия для всех граждан Сербии не €300 млн, это минимум €1 млрд, включая все валютные операции, это стратегический вопрос для страны», — подчеркнул Вучич в эфире телеканала Pink.

twitter.com / @mod_russia

Сербский лидер выразил «бесконечную благодарность» Путину за уважение интересов Белграда. По его мнению, назначить подобную цену на более длительный срок президенту РФ было крайне непросто, поскольку другие «возмутились бы». К примеру, Германия сейчас «борется за цену в $500», констатировал Вучич.

«Вы хоть понимаете, что цены составляют от €650 до €1200 за одну тысячу кубометров, а мы платим 270?» — задался вопросом глава республики.

В беседе с «Политикой Сегодня» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько обратил внимание, что снижение цены на российское топливо обеспечил вовсе не Вучич. Россия бы в любом случае пришла к компромиссному решению для Сербии.

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«Но Вучич подает это как свою личную заслугу. С таким же успехом он мог бы сказать, что завтра солнце взойдет и что он договорился с Путиным, чтобы это солнце взошло. Вучич просто имитирует бурную деятельность, в реальности же все это можно было бы обсудить профильными ведомствами и договориться без встречи между президентами», — убежден политолог.

Впрочем, нынешние договоренности являются лишь временной мерой и будут действовать до тех пор, пока страны не заключат новое долгосрочное соглашение. Хотя и в этом случае президент Сербии рассчитывает на «исключительные» условия.

«Что касается цены на газ по истечении шести месяцев — ничего, я поеду с новым визитом. Это вопросы, которые не решаются по телефону, три часа продолжался мой разговор с Путиным», — напомнил сербский лидер.

gazprom.ru / Газпром

Однако еще месяц назад риторика Вучича была совершенно иной. В середине октября президент назвал «неприемлемой» названную Россией стоимость газа — с 2022 года Белград мог бы покупать одну тысячу кубометров российского топлива за $790.

«Кто это будет оплачивать, кто будет платить за это?» — сетовал Вучич.

Он обещался добиться иной формулы расчета газа на переговорах с Путиным: чтобы цена на 70% определялась по нефтяной формуле, а 30% — по биржевой стоимости, а не наоборот.

«Тогда бы цена для нас была $510 долларов. Но мы и это не можем оплачивать, даже это», — признался Вучич.

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Такую резкую смену настроений сербского лидера Безпалько назвал неудачной попыткой проводить политику кнута и пряника.

«Действия Вучича напоминают, с одной стороны, шантаж, с другой — лесть. Это очень похоже на политику кнута и пряника, но со стороны более слабого политика и государства», — указал собеседник издания.

К счастью для сербов, накануне встречи с Вучичем Владимир Путин заверил, что стороны смогут договориться и найти такое решение, которое будет «безусловно приемлемо для наших сербских друзей». Судя по тому, что цена оказалась еще ниже, чем озвученная сербским президентом в октябре, стоимость газа в новом соглашении на 100% основана на нефтяной привязке, передает «Коммерсантъ».

А вот останется ли цена для Белграда на прежнем уровне спустя полгода — покажет время. Безпалько не исключил, что в случае ухудшения ситуации на рынке стоимость российского топлива может быть и увеличена.

Ранее Вучич заявил, что США пытаются политическими методами выдавить Россию с европейского газового рынка. При этом самой Европе не хватает 70 млрд кубометров природного топлива, из них 55 млрд кубометров должны проходить через «Северный поток — 2».