Прокурор просит назначить бывшему схиигумену Сергию четыре года колонии

Бывшего священнослужителя Николая Романова (Сергия) могут посадить в колонию на четыре года. Такой срок в суде озвучил гособвинитель.

Уголовное дело против экс-схимонаха возбудили дело по нескольким статьям. По версии следствия, отлученный от церкви деятель занимался самоуправством. Кроме того, Романов проводил проповеди экстремистского толка. Его речи были направлены на разжигание ненависти по религиозному признаку.

Экс-схиигумена задержали ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после этого его этапировали в Москву из Екатеринбурга.