Финальный аккорд. Меркель уйдет на пенсию под панк-рок и христианские напевы

2 декабря во внутреннем дворе здания Минобороны ФРГ в Берлине от грохота военного оркестра зазвенят стекла. На эту дату назначена церемония прощания Ангелы Меркель с должностью федерального канцлера, которую «мамочка» (Mutti – одно из народных прозвищ фрау Меркель) занимала 16 лет.

По традиции, прежде чем отправиться на пенсию, канцлер произносит небольшую речь, после чего оркестр Бундесвера исполняет в его честь три композиции. Их европейская «железная леди» выбрала сама, однако ее музыкальные предпочтения сильно удивили общественность и западную прессу.

Дело в том, что предшественники Меркель – канцлеры Герхард Шредер и Гельмут Коль – в качестве музыкального сопровождения выбирали относительно нейтральные вещи: меланхоличную «Оду к радости» Людвига ван Бетховена или величавую балладу «Мой путь» Фрэнка Синатры. Ангела Меркель, судя по всему, решила отступить от наскучивших формальностей и сделала ставку на претенциозность.

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Выбор уходящего на покой канцлера пал на легенду немецкого панк-рока Нину Хаген. Обладательница уникального вокального диапазона в четыре октавы в свое время видела, как над землей кружит НЛО, участвовала в съемках нескольких психоделических картин и даже играла Бабу-Ягу в украинском фильме ужасов «Василиса». Из ее обширной дискографии госпожа Меркель выбрала композицию «Вы забыли цветную пленку» (Du hast den Farbfilm vergessen).

Поклонники трактуют песню, как обращение к социалистическому строю с его серыми буднями, в которых цветные фильмы действительно были редким явлением. Текст, который «мамочка» будет беззвучно проговаривать на церемонии 2 декабря, гласит:

«Ты забыл цветную пленку, мой Михаэль, теперь никто не поверит в то, как здесь было хорошо.

А теперь я вернусь к нам домой и поищу снимки для фотоальбома.

Вот я в бикини, и я на нудистском пляже,

Я в дерзкой мини-юбке, и пейзаж тоже имеется».

Нина Хаген была крайне популярной в ГДР в 1974 году, когда 20-летняя Ангела проводила время со сверстниками и трудилась в Союзе свободной немецкой молодежи (ССНМ).

Global Look Press / gbrci/imago stock&people

Затем оркестр исполнит хит певицы Хильдегарды Кнеф «Для меня должен пойти дождь из красных роз» (или же «Дожди пусть обратятся в розы» — Für mich soll's rote Rosen regnen) — задумчивую песню о подростковых амбициях и юношеском высокомерии.

После «Красных роз» военные музыканты сыграют популярный в XVIII веке христианский гимн «Боже, славим мы Тебя» (Großer Gott, wir loben Dich). Британцы из The Guardian полагают, что таким образом Меркель – воспитанница пастора Хорста Каснера — отдаст дань уважения своему прошлому.

«Панк-рок предпочтения Меркель для церемонии прощания заставляют удивиться. <...> Ангела Меркель заставила немцев задуматься, насколько хорошо они ее знают», — пишут журналисты из Великобритании.

При этом из-за коронавирусных ограничений энергичные, но немного грустные притопывания фрау Меркель в такт музыке будут наблюдать лишь 200 человек.