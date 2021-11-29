Норкин удивил зрителей «Места встречи» музыкальным анекдотом про одесского дворника Яшу

Известный телеведущий и журналист Андрей Норкин снова удивил зрителей ток-шоу «Место встречи» оригинальным анекдотом. Музыкальная юмореска о сонном одесском дворнике дяде Яше буквально «порвала» студию.

Сюжет очередной забавной истории известного шоумена разворачивается осенью в известном приморском украинском городе. В тихом уютном дворике дядя Яша, еще не до конца проснувшийся, пытается наводить порядок, как нарывается на замечание одного из жильцов, услышавшего шуршание его метлы.

«Еще практически не проснувшийся дворник дядя Яша лениво гоняет опавшие листья метелкой по асфальту: вжик-вжик-вжик.

— Дядя Яша, вы таки опять сбиваете с ритма весь квартал! — раздался голос в одном из окон.

— Пардон! — воскликнул дядя Яша и зашуршал метлой быстрее», — поделился забавной историей шоумен.

История об одесском дворнике, орудующем метлой в ритме жизни большого города, — далеко не единственная в арсенале известного Андрея Норкина. Ведущий «Места встречи» ранее покорял студию анекдотом об американских социологах, ставших жертвами ушлых воришек на одесском вокзале, а вскоре после этого шокировал телезрителей скабрезной шуткой об электрошокерах и вибраторах.

Известный журналист признается, что никакого тайного источника его анекдотов не существует. Большинство юморесок он находит перед эфиром в интернете, а некоторыми особо «разрывными» забавными историями с ним делятся подписчики в социальных сетях.