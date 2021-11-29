Политолог Семченко заявил об отсутствии союзников у Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский настроил против себя не только простых граждан, но и влиятельных олигархов. Поэтому его слова о госперевороте имеют смысл, сказал политолог Александр Семченко.

По мнению эксперта, Зеленский мог ошибиться с датой — 1 декабря. Но президентский срок политика точно обречен на провальный конец, передает Федеральное агентство новостей.

«Зеленский многим не нравится, интересы многих людей он не учитывал. Простые люди его не любят, олигархи — тоже. Он как-то настроил всех против себя и, может быть, он просто не рассчитал силы. Возможно что-то произойдет, необязательно 1 декабря, но человек, который не имеет союзников, обречен на то, чтобы в конечном итоге пасть жертвой своего собственного произвола, если он этот произвол сам себе позволяет», — сказал Александр Семченко в эфире Медиагруппы «Патриот».

О том, что госпереворот начнется на Украине 1 декабря, Зеленский сказал на пресс-марафоне. Политологи неоднозначно восприняли его слова.