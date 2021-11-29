Омская область не будет вводить QR-коды в общественном транспорте

Оперативный штаб Омской области решил отказаться от введения системы QR-кодов в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего оперштаб рассмотрел четыре вопроса. Данные об эпидемиологической ситуации в Омской области предоставил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Крига, который сделал предложения по ограничениям. С докладом также выступил министр здравоохранения региона Александр Мураховский.

«Система QR-кодов в общественном транспорте, предложенная Роспотребнадзором, в нашем регионе сегодня не вводится», – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

QR-коды о вакцинации от коронавируса используют 77 субъектов России. Это дает хороший результат в борьбе с пандемией, сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.