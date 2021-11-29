Глава Кемеровской области Цивилев рассказал о выплатах пострадавшим на шахте «Листвяжная»

Владелец шахты «Листвяжной» выплатил более 100 млн рублей пострадавшим и их семьям. Такое заявление сделал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Из областного бюджета и муниципалитетов мы сегодня закончим все выплаты, две семьи отказались получать выплаты, пока не будут подняты на поверхность [тела их родственников], мы с уважением относимся к такому решению. Одновременно идет выплата денег со стороны компании, выплачено более 100 млн рублей», — заявил глава региона.

По информации пресс-службы предприятия, в среднем каждой семье погибших выплатят по шесть миллионов рублей. Кроме того, будут погашены все их кредиты. Также компания оплатит детям обучение в вузах и техникумах.

Кроме того, Цивилев рассказал, что половина госпитализированных после инцидента на «Листвяжной» выпишут из больницы до конца дня.

«83 человека находятся у нас в больницах на сегодняшний день. Из них два — в тяжелом состоянии. Сегодня 40 человек к выписке [готовы]. До конца дня выписка будет продолжаться», — прокомментировал губернатор.

Напомним, что трагедия произошла 25 ноября. По предварительным данным, в шахте произошел взрыв метана. В ходе происшествия погиб 51 человек, включая пятерых спасателей, еще 92 пострадали. В регионе объявлен трехдневный траур. По данному инциденту возбуждено несколько уголовных дел, часть подозреваемых уже задержана.