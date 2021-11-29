Президент ЦАР Туадера поблагодарил Путина за поддержку

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры лидером Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканжем Туадера. Об этом сообщили в Кремле.

Африканский политик поблагодарил коллегу за разноплановую поддержку.

«Президент России поздравил президента ЦАР с отмечаемым 1 декабря национальным праздником — Днем провозглашения Республики», — указано в сообщении.

Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества. Они коснулись вопросов противодействия коронавирусу и подготовки кадров в ЦАР. Путин и Туадера подтвердили готовность развивать торгово-экономические контакты.

Кремль также сообщал, что 30 ноября Путин побеседует с вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком. Одной из тем переговоров станут гуманитарные связи.