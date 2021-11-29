Большинство парламентариев Швеции поддержало переизбрание Андерссон на пост премьера

Новый лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ) Магдалена Андерссон вновь была утверждена парламентом на пост премьер-министра королевства.

Политик заручилась поддержкой парламентского большинства и была избрана на должность главы правительства второй раз за несколько дней. Против утверждения Андерссон премьером выступили 173 депутата, что составило менее половины от общего числа голосующих.

«Так как менее половины членов парламента проголосовали против, Магдалена Андерссон избрана премьер-министром», — сказал спикер Андреас Норлен.

Ранее стало известно, что 24 ноября после избрания главой шведского правительства Андерссон подала в отставку из-за распада коалиции. С 2014 года премьером был Стефан Левен.